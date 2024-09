Fate Trigger: The Novita est un shooter free-to-play très inspiré de Fortnite avec une grosse dose de fan service, premier trailer

Un jeu nommé Fate, un peu de fan service… Non désolé, il n’est pas question d’un jeu « Fate » comme Fate Stay Night ou Fate Samurai Remnant. Il s’agit plutôt d’un nouveau free-to-play chinois qui nous vient de Saroasis Studios, un nom qui ne vous dit probablement rien mais qui est associé à une autre entité que vous connaissez peut-être : Tencent. L’éditeur continue d’investir massivement dans des free-to-play PC et consoles et ce malgré ses échecs, à l’image de Synced. Cette fois, avec Fate Trigger: The Novita, il compte aller séduire toute la frange du public attiré par l’esthétique « anime » tout en misant sur un modèle qui n’a plus rien à prouver, celui de Fortnite.