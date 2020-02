Capcom n’a pas attendu bien longtemps avant de rappeler que ce 14 février signait l’arrivée de la Champion Edition de Street Fighter V. Le jeu de combat profite donc d’une nouvelle édition, regroupant l’intégralité du contenu sorti à ce jour, un peu comme ce fût le cas avec l’Arcade Edition en son temps.

Que contient Street Fighter V Champion Edition ?

Prévu en version numérique et en édition physique, Street Fighter V Champion est vendu au prix de 29.99€. Une mise à niveau est aussi accessible pour 24.99€ pour les possesseurs de l’Arcade Edition avec quelques bonus comme un fond d’écran aux couleurs de cette édition.

Au niveau du contenu, vous vous en doutez, cela regroupe tout le contenu du jeu de base et de l’Arcade Edition, à l’exception de quelques costumes spéciaux comme le contenu du Capcom Pro Tour. Puis, on y retrouve l’intégralité des personnages ajoutés depuis, ce qui amène le total à 40 personnages jouables, 34 arènes et plus de 200 costumes. Bien sûr, les mises à jour d’équilibrage et autres améliorations en font aussi partie.

Voici tout la liste du contenu présent dans Street Fighter V: Champion Edition :