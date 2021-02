Street Fighter V: Champion Edition est jouable gratuitement jusqu’au 24 février sur PS4

Aujourd’hui, Capcom va nous présenter le contenu de la prochaine update de Street Fighter V, mais avant cela, l’éditeur offre une chance à tout le monde de pouvoir essayer le titre à travers un essai gratuit qui va durer plusieurs jours.

Un essai gratuit conséquent

Si vous n’avez jamais touché à Street Fighter V mais que le titre vous rend curieux, c’est le moment ou jamais. Jusqu’au 24 février à partir de maintenant, Street Fighter V: Champion Edition est jouable gratuitement sur PS4.

Pour profiter de cet essai, disponible pour tous, vous devrez vous rendre sur le PS Store et télécharger Street Fighter V: Champion Edition « Trial », qui vous donnera accès à cette démo temporaire.

Il s’agit donc bien de la version Champion Edition, qui contient des personnages en plus par rapport à la version initiale du jeu. Vous pourrez donc essayer les 40 personnages du roster en plus de pouvoir participer à des matchs en ligne, à condition d’être abonné au PS Plus.

Rendez-vous ce soir à 18 heures pour découvrir le contenu de la Winter Update de Street Fighter V: Champion Edition, qui devrait mettre en avant le personnage de Rose.