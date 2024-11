Streaming dans le Cloud sur PlayStation Portal : la liste des jeux, comment l’activer et en profiter même sans PlayStation 5 ?

Quels sont les pré-requis pour streamer sur PlayStation Portal ?

Pour activer le streaming dans le cloud sur PlayStation Portal, il vous faudra d’aborder réunir plusieurs conditions (outre posséder le lecteur à distance évidemment) :

Un compte PlayStation Network

Un abonnement ACTIF au service PlayStation Plus Premium (le palier le plus cher du service d’abonnement de Sony)

Un accès à Internet en haut débit (effectuez un test de débit sur internet pour vérifier ceci. Des sites comme SpeedTest le font très bien) Pour lancer une session de streaming dans le cloud, il vous faudra obligatoirement une connexion avec un débit montant et descendant minimal de 5 Mbit/s Puis, pour streamer en 720p, au moins 7 Mbit/s Ou pour streamer en 1080p, au moins 13 Mbit/s

(effectuez un test de débit sur internet pour vérifier ceci. Des sites comme SpeedTest le font très bien)

Pour obtenir un abonnement au PlayStation Plus Premium, vous pouvez profiter des promotions du Black Friday avec le coût de l’abonnement qui passe de 151,99€ par an à 106,39€ pour une durée limitée. Vous pouvez aussi acheter des cartes cadeaux PS Store pour acheter votre abonnement tout le reste de l’année.

Comment activer le streaming dans le cloud sur PlayStation Portal ?

Une fois que tous les éléments sont réunis, il vous faudra d’abord effectuer une mise à jour du système du PlayStation Portal. Cette mise à jour vous sera proposée dès que vous allumerez la machine une fois la mise à jour distribuée. Une fois cette mise à jour terminée, vous retrouverez votre écran d’accueil habituel.

Allez dans les paramètres et cliquez sur la tuile Streaming dans le cloud (bêta) pour activer la fonctionnalité et recharger l’écran d’accueil. Celui-ci affichera désormais deux moyens d’accéder aux jeux, le streaming de votre PS5 ou le Streaming dans le cloud (bêta). Vous aurez alors accès au catalogue de 120 jeux disponibles au lancement de cette fonctionnalité, même sans posséder de console PlayStation 5. Vous retrouverez la liste complète des 120 jeux disponibles au lancement en fin d’article. A noter que le streaming de certains jeux PS4 et PS3 et antérieurs du catalogue PlayStation Plus Premium n’est pas encore disponible, ainsi que les versions d’essai de jeux, les fonctionnalités de chat vocal, de Party ou encore de captures vidéo.

A noter que cette nouvelle fonctionnalité très attendue par les possesseurs du PlayStation Portal vous permettra de sauvegarder dans le cloud jusqu’à 100 Go de données de sauvegarde, vous donnant ainsi la possibilité de reprendre votre partie en local sur votre console quand vous le souhaitez (et inversement), à l’instar de ce que propose Xbox par exemple avec son service de Cloud Gaming.

Alors, verdict ?

Après plusieurs sessions de jeux sur différents jeux plus ou moins exigeants comme Dead Island 2, Le Vaillant Petit Page ou encore MediEvil, notre constat est sans appel : cela tourne à la perfection. Avec une bonne connexion, il vous est donc possible de jouer à des jeux que vous ne possédez pas via votre abonnement sans frais supplémentaire et même sans console allumée. Le lecteur à distance de PlayStation devrait avec cette fonctionnalité connaître un bond des ventes en attendant une vraie console portable signée Sony.

Nous rappelons néanmoins qu’il ne s’agit que d’une bêta et que des problèmes peuvent encore avoir lieu au cours de vos sessions. A noter qu’il nous aura fallu environ 20 secondes pour lancer un jeu depuis le menu de la console, sans aucune latence une fois le jeu lancé dans le service de cloud. Pour pallier à vos problèmes de connexion, vous pouvez choisir dans le jeu la résolution maximale que vous voulez entre 1080p et 720p, un redémarrage du jeu étant nécessaire dans ce cas. On regrettera cependant de ne pas pouvoir purger la liste des jeux précédemment joués, ou de filtre les jeux par type de jeu, par date de sortie, ou même par ordre alphabétique.

La liste complète des jeux disponibles au lancement

Vous trouverez ci-dessous la liste complète par ordre alphabétique, référencée par nos soins, de tous les jeux disponibles au lancement du service de streaming dans le cloud (bêta) sur PlayStation Portal. Ce sont donc finalement plus de 200 jeux qui sont disponibles dès le lancement.