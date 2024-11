Le PlayStation Portal permet enfin de jouer en cloud à des jeux PS5 sans console pour les abonnés au PS Plus Premium

Ce que le PS Portal aurait dû être depuis le début ?

Cette mise à jour commence déjà par améliorer le niveau audio de la machine afin de proposer un volume moins fort lorsque celui-ci est réglé au minimum, mais ce qui intéressera tout le monde est l’arrivée d’une fonctionnalité (encore en bêta) qui permet de streamer certains jeux PS5 via le PS Portal.

Avec ce système, les abonnés au PlayStation Plus Premium (qui offre le jeu en cloud) pourront jouer à plusieurs jeux PS5 sur le PS Portal sans posséder de PS5. On parle ici d’un catalogue de 120 jeux, qui regroupe quelques titres d’éditeurs tiers et de nombreux jeux PlayStation Studios comme Ghost of Tsushima et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Avec une bonne connexion, le streaming pourra afficher du 1080p en 60 images par secondes, et vos sauvegardes pourront être enregistrées sur le cloud (jusqu’à 100 Go). Si vous souhaitez streamer un jeu en 720p, il vous faudra au moins une connexion de 7Mbit/s, contre 13 Mbit/s pour du 1080p.

Ce n’est là que la première partie de cette nouvelle fonctionnalité, puisque les jeux PS3 et PS4 du PS Plus Premium ne seront pas encore accessibles de cette manière, tout comme d’autres systèmes à l’image du chat vocal de la Party ou encore les versions d’essai de certains jeux. C’est en tout cas un bon pas vers une machine plus autonome et donc plus pertinente.