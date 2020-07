Un stream dédié à la licence Granblue Fantasy sera diffusé le 8 août

Très populaire au Japon, la licence Granblue Fantasy commence petit à petit à se faire un nom en Occident. Bonne nouvelle pour les fans, Cygames a annoncé sur le site officiel de la franchise qu’un stream spécial sera diffusé le 8 août prochain de 11h à 14h en France.

Granblue Fantasy Relink au programme ?

Bien qu’aucune information n’ait encore été communiquée sur le programme précis de l’événement, plusieurs annonces seront sans doute dédiées au titre mobile disponible depuis 2014 au Japon.

On peut également espérer en apprendre plus sur le Character Pass 2 de Granblue Fantasy Versus, prévu pour être lancé dès cet automne avec le personnage de Belial, l’action-RPG Granblue Fantasy Relink, sauf s’il préfère attendre, comme ce fut le cas l’an dernier, le Granblue Fantasy Fes du 11 décembre pour se montrer, et, pourquoi pas, avoir un premier aperçu d’une éventuelle saison 3 pour la série animée.