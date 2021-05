Un nouveau modèle de PS5 pourrait entrer en production en 2022 selon un rapport taïwanais

Pas besoin de rappeler qu’il est aujourd’hui difficile de trouver une PS5 dans le commerce, tout le monde est au courant. Face aux problèmes d’approvisionnements, les constructeurs cherchent des solutions alternatives pour trouver des composants, et cela aboutit parfois à des modèles légèrement différents de consoles. Le site taïwanais DigiTimes, repéré par VGC, rapporte aujourd’hui que c’est la PS5 qui va avoir droit à un changement prochainement.

Un petit changement à l’intérieur

Les changements apportés à ce modèle concerneraient le processeur de la console. Il est ici question d’un CPU AMD 6nm « semi-customisable », qui sera placé dans la console. Ce nouveau modèle entrerait en production dès le deuxième ou troisième semestre 2022 selon le rapport.

On parle donc essentiellement d’un changement au niveau du hardware de la console, et pas au niveau du design de la PS5. Il n’est d’ailleurs même pas question de la rendre plus puissante, ce changement peut simplement être un moyen de réduire le coût de construction ou pour palier au manque de stock. On en sait pas plus pour le moment, mais rappelons qu’il est courant dans le domaine des consoles d’avoir plusieurs modèles de la même machine au fil des années.