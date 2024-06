Steam met en place un nouveau système pour capturer en vidéo vos meilleurs moments de jeu

Pour immortaliser vos temps forts (et vos fails)

Avec ce système, pas besoin d’enclencher OBS ou un autre système de capture puisque Steam vous proposera ses fonctionnalités maison, avec la possibilité de sauvegarder vos meilleures vidéos. Le système aura la particularité de proposer une timeline claire qui permettra de faciliter les coupes et les montages, notamment lorsqu’elle sera correctement utilisée par certains jeux. Certains titres pourront par exemple vous indiquer clairement sur votre timeline les moments forts de votre enregistrement, comme vos victoires ou vos échecs (comme une jolie mort dans Elden Ring, par exemple).

Deux modes seront aussi proposés, l’un avec un enregistrement automatique en arrière-plan (délimité selon vos conditions et votre place sur votre disque dur), et l’autre qui peut être enclenché à l’envie. On retrouve aussi des options de partage simplifiés pour poster vos vidéos sur vos réseaux sociaux, et même la possibilité de créer des liens de visionnages rapidement pour les envoyer à vos amis. Bonus non négligeable : ce service est aussi compatible avec le Steam Deck.

Il est encore actuellement en bêta et sera amélioré selon les retours, mais vous pouvez d’ores et déjà l’essayer en suivant ces indications :

Allez dans Paramètres > Interface > Participation à la bêta du client > Sélectionnez une version bêta

Allez dans Paramètres > Enregistrement de parties > Sélectionnez l’enregistrement en arrière-plan ou manuel

Tous les détails sont à retrouver sur la page Steam de cette fonctionnalité.