Soldes d’Halloween sur Steam : petite sélection de jeux pour vous effrayer

Habitué aux soldes, Steam débarque dès aujourd’hui avec tout un tas de promotion pour fêter Halloween. Bien entendu, les jeux angoissants et horrifiques seront concernés et vous pourrez obtenir une réduction plutôt significative sur certains jeux ! Dont le très en vogue Phasmophobia !

Petite sélection des meilleurs jeux à prix réduit durant les soldes d’Halloween sur Steam

Alors qu’Halloween approche à grand pas et que la France se voit à nouveau confinée, quoi de mieux qu’un bon petit jeu d’horreur à prix réduit pour penser à autre chose ? Steam lance ses soldes d’Halloween dès aujourd’hui jusqu’au 2 novembre. Nous avons décidé de vous faire une petite sélection des pépites que vous pourrez trouver à prix réduit.

Control : Ultimate Edition

Pas vraiment situé dans le genre horreur, Control vous plongera dans un univers totalement mystérieux où vous serez aux commandes de l’Ancienne Maison, sorte de FBI version paranormal. Au programme des réjouissances : des apparitions en tout genre, des mystères à la pelle et de nombreux secrets à percer. Une vraie pépite qui avait recueilli un petit 9/10 sur ActuGaming !

Sorti depuis le 27 août 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One puis plus tardivement sur Nintendo Switch, vous pourrez obtenir Control au prix de 27,99€ soit une réduction de 30%.

Outlast

Véritable figure de proue du genre horrifique ces dernières années, le premier opus de la saga Outlast vous promet des heures de frissons. Dépourvu de toute arme, vous devrez faire face à de nombreux antagonistes complètement fêlés qui ne vous laisseront pas filer aussi facilement au sein d’un asile psychiatrique. Avec une obscurité quasi omniprésente et un univers à glacer le sang, tentez de survivre en essayant de fuir dans la peau de Miles Upshur, un enquêteur prêt à tout pour découvrir les secrets de cet établissement.

Sorti en 2013 sur PC puis plus tardivement sur PlayStation 4 et Xbox One, vous pourrez obtenir Outlast au prix de 2,51€ soit un réduction plutôt conséquente de 85%.

Phasmophobia

Véritable effet de mode dans le monde du streaming, mais pas que, Phasmophobia vous permettra de vivre l’horreur d’une façon plus subtile. Si les histoires de fantômes vous effraient plus que des scientifiques fous zombifiés ou du gore à outrance, le titre de Kinetic Games vous permet notamment d’y jouer jusqu’à 4 en coopération, histoire de partager vos peurs avec vos amis.

Disponible sur PC depuis un mois, Phasmophobia profite d’une petite réduction et passe à 10,43€ soit 10% de réduction.

Little Nightmares

Alors que le deuxième opus arrivera l’année prochaine, ces soldes seront peut-être pour vous l’occasion de plonger ou de replonger dans l’univers singulier de Little Nightmares aussi morbide que poignante. Ce titre n’est pas seulement un jeu d’horreur ou d’épouvante, Little Nightmares vous fera vivre les plus grandes peurs que l’on aurait pu avoir étant enfant.

Sorti en 2017, le titre est désormais disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Little Nightmares est disponible au prix de 3,99€ soit 80% de réduction sur Steam !

Doom Eternal

Dernier né de la saga Doom, le FPS ultra nerveux Doom Eternal vous permettra d’incarner une nouvelle fois le doomguy qui reviendra sur Terre et fera face à des hordes de démons, prêts à tout pour prendre le contrôle de la planète. Si vous aimez dégommer tout ce qui bouge et voir des effusions de sang dans tous les coins, vous pourriez tomber littéralement amoureux de ce jeu.

Sorti le 20 mars dernier sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, Doom Eternal est proposé sur Steam au prix de 29,99€ soit 50% de réduction, ce qui n’est pas rien !

The Evil Within

Si vous pensiez que vos cauchemars étaient les plus terrifiants, attendez de mettre la main sur The Evil Within. Vous y incarnerez l’inspecteur Sebastian Castellanos dont le destin prendra une direction à l’opposé de ses souhaits lors d’une enquête sur une scène de crime. Comment réagiriez-vous si vos pires cauchemars devenaient réels ?

Sorti en 2013 sur PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 et Xbox One, replongez aux origines de la saga The Evil Within grâce aux soldes d’Halloween sur Steam en le trouvant au prix de 9,99€ soit à moitié prix.

Resident Evil 3 Remake

Pour terminer, quoi de mieux qu’un bon vieux Resident Evil remis au goût du jour ? Resident Evil 3: Remake, sorti le 3 avril dernier, vous permettait de revivre les aventures de Jill Valentine contre la société Umbrella. L’antagoniste culte Nemesis, le commissariat de Racoon City et bien d’autres joyeusetés seront au programme de ce remake.

Disponible sur PC mais également PlayStation 4 et Xbox One, Resident Evil 3: Remake est proposé sur Steam au prix de 29,99€ soit avec un réduction de 50%.

Pour découvrir la totalité des jeux en solde jusqu’au 2 novembre sur Steam, n’hésitez pas à vous rendre sur la page dédiée à l’événement.