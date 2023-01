Le Steam Next Fest sera de retour en février avec des centaines de démos

Le début d’année est riche en sorties et on peine déjà à savoir où donner de la tête, ce que Valve ne compte pas arranger. Le festival du Steam Next Fest (ou Steam Néo Fest) sera bien de retour pour ce mois de février avec des centaines et des centaines de démos à la clé, pour que votre liste d’envies s’agrandisse avec vos jeux de demain.

Des centaines de jeux à tester gratuitement

Le Steam Next Fest permet de découvrir des tas de démos sur la plateforme de Valve pendant une période donnée, sur de nombreuses productions qui méritent le coup d’œil et qui ne sont pas souvent mises en avant. C’est en quelque sorte l’occasion de faire son marché avant l’heure, en réparant les petites pépites qui n’attendent que d’être soutenues en les ajoutant à votre liste d’envie, autrement dit en faisant grossir votre « wishlist ».

Pour ce début d’année 2023, le Steam Next Fest se déroulera du 6 au 13 février prochain, dès 19 heures. Une vidéo nous donne un rapide aperçu de quelques démos que l’on pourra découvrir à cette occasion, comme The Last Case of Benedict Fox ou encore Bramble: The Mountain King, même s’il y en aura évidemment des centaines d’autres à aller picorer selon vos envies.