Le lancement du Steam Deck est reporté à février 2022

L’année 2021 est décidément l’année des reports, et cela ne concerne visiblement pas que les jeux, mais aussi les consoles. C’est en tout cas ce qui arrive du côté de chez Steam, avec le Steam Deck, dont on apprend le report ce soir.

Décidément, toujours février

Steam indique alors que la console portable ne sortira pas en cette fin d’année comme c’était prévue (du moins pour celles et ceux qui avaient précommandé la console).

On apprend alors que la sortie du Steam Deck est maintenant programmée pour février 2022, sans plus de précisions. Ce report est, comme on pouvait s’y attendre, lié à la pénurie de composants :

« Le lancement de Steam Deck est retardé de deux mois. Nous nous excusons pour ce délai. Nous avons fait de notre mieux pour contourner les problèmes liés à la chaine d’approvisionnement mondiale, mais en raison d’une pénurie de matériaux, les composants n’arrivent pas à temps dans nos usines de fabrication pour que nous puissions respecter les dates de lancement initiales. Nous avons mis à jour nos estimations du temps de fabrication et pensons que les premières livraisons de Steam Deck devraient pouvoir être honorées en février 2022, nouvelle date de début de la file d’attente pour les réservations. Vous conservez votre place dans la file d’attente, mais les dates de commande associées seront décalées en conséquence. Elles seront mises à jour peu après cette annonce. »

Il faudra donc prendre encore un peu son mal en patience avant de découvrir cette console portable.