Steam Deck : Date, préco, specs techniques… tout sur la console portable

Hier, Valve a surpris tout le monde en annonçant le Steam Deck, une console portable qui permettra de jouer à ses jeux PC un peu partout. Proche de la Switch dans son concept, avec son côté portatif et son dock optionnel, le Steam Deck s’est déjà présenté longuement, en dévoilant ses caractéristiques techniques, ses prix et sa période de sortie.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette nouvelle console, on vous résume absolument tout ce qu’il faut savoir dans cette vidéo. Ainsi, en 6 minutes pas plus, vous saurez tout ce qu’il y à retenir de cette machine qui sortira pour les fêtes de fin d’année 2021.