Le prochain State of Play pourrait être diffusé entre le 5 et le 11 août

Alors que Microsoft a profité de juillet pour caler un Xbox Games Showcase et reviendra le mois prochain avec un événement qui pourrait être l’occasion de montrer la Xbox Lockhart, Sony se tiendrait prêt à faire de nouveau parler de lui avec la diffusion d’un State of Play entre le 5 et le 11 août.

L’information, qui n’est pas officielle et qu’il faut donc prendre avec des pincettes, a été partagée aujourd’hui sur Twitter par le journaliste de VentureBeat Jeff Grubb. Selon lui, la présentation de l’entreprise nippone, qui devrait annoncer de nouveaux jeux pour la PlayStation 5, se déroulera avant celle de la firme de Redmond qui serait programmée entre le 11 et le 22 août.

Notez aussi que le tweet affiche une autre présentation intitulée « Wild Card Nintendo. » Celle-ci fait sans doute référence au prochain Nintendo Direct qui, comme cela avait été indiqué début mai, n’est pas prévu avant au moins la fin de l’été.

I have found the obelisk hidden within Jeff Grubb's Summer Game Mess, and I now travel the universe reborn in the light of video games. It kinda sucks. pic.twitter.com/Q1rS5baY3K

— grubbsnax is back (@JeffGrubb) July 31, 2020