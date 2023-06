Starfield sera le jeu Bethesda avec le moins de bugs à son lancement selon Matt Booty

La promesse est là, rendez-vous dans quelques mois

L’historique des jeux Bethesda ne joue clairement pas en la faveur de Starfield. Non pas parce que ce sont des mauvais, bien au contraire, mais parce qu’ils ont souvent été décriés à leur lancement à cause de nombreux bugs. Avec la proposition gargantuesque que semble offrir Starfield, on se demande forcément si le titre va réussir le pari d’avoir une version 1.0 plus ou moins stable, ce qui serait une sacrée victoire compte tenu de l’ambition du jeu.

Matt Booty affirme que ce sera le cas. Interrogé au micro de Giant Bomb, celui qui est à la tête des studios Xbox déclare que Starfield sera le jeu Bethesda avec le moins de bugs :

« Nous avons énormément de gens qui y jouent en interne. En travaillant avec Todd et l’équipe, je vois le nombre de bugs et juste en regardant les chiffres, s’il sortait aujourd’hui, il aurait le moins de bugs que n’importe quel jeu de Bethesda. »

Une promesse bien dangereuse, même si l’on a envie de croire que les reports du titre ont fait du bien à cette expérience. Phil Spencer a ajouté que presque la totalité de l’équipe QA (celles et ceux qui testent le jeu en interne) de Microsoft était actuellement en train de plancher sur Starfield, de quoi nous laisser espérer un lancement un peu plus serein que prévu. On croise les doigts.

Starfield sortira le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series.