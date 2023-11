Starfield : Quand Bethesda répond aux critiques des utilisateurs sur Steam

Si l’on peut apprécier qu’un studio ne fasse pas la sourde oreille face aux critiques, le voir répondre directement à des évaluations sur Steam n’est pas monnaie courante. Et pour cause, Valve déconseille vivement la pratique en indiquant aux studios et éditeurs que ce genre de réponse ne fera qu’attirer l’attention de plus d’usagers, et d’engendrer d’autres mauvaises évaluations. Un conseil dont Bethesda a fait fi, comme a pu le noter TheGamer.

Le studio a ainsi demandé à ses équipes de support de répondre à certaines des évaluations négatives, en conseillant par exemple à un utilisateur qui n’a pas aimé l’expérience de jouer avec d’autres compétences pour redécouvrir le jeu :

Quand un autre utilisateur se plaint du level-design « ennuyant » des planètes, Bethesda répond que si les planètes sont vides, c’est par choix de game design, pas parce qu’elles sont ennuyantes (ce qui permet aussi d’expliquer certains choix au public, ce qui n’est pas forcément un mal). Une autre évaluation pointe du doigt les temps de chargements, ce qui a été suivi de la réponse suivante :

Des réponses qui s’ajoutent à d’autres complètement préfabriquées qui vantent les mérites du jeu, où l’on retrouve le même message copié-collé d’une évaluation à une autre, même lorsque cette dernière n’est pas très développée. Ce qui a attiré l’attention de la communauté et des médias, et qui a provoqué un effet boule de neige, comme Valve le prédisait.

Si ces commentaires font réagir, c’est surtout parce qu’ils sont vus comme étant des réponses qui n’apportent pas de solutions aux utilisateurs, mais qui leur demande plutôt de considérer le jeu sous un nouveau jour. Voir l’équipe du support technique répondre à des mauvaises évaluations qui indiqueraient de faux éléments serait tout à fait normal, mais ce n’est pas le cas dans certaines des évaluations notées ici, d’où le fait que cette histoire attire l’oeil sur les réseaux sociaux.

Bethesda is responding to negative Starfield reviews on Steam. Absolutely bizarre if you ask me and despite media attention this hasn't stopped, the last response is from today pic.twitter.com/ay589tg8cc

— JuiceHead (@JuiceHead33) November 28, 2023