Starfield : Des vaisseaux cultes de la pop-culture déjà recréés dans le jeu avec le X-Wing ou encore le Normandy de Mass Effect

Todd Howard et ses équipes étaient persuadés que les joueurs et joueuses de Starfield s’amuseraient à créer des vaisseaux loufoques dans le jeu, et ils ne s’y sont pas trompés. Cela ne fait maintenant qu’une petite poignée de jours que le jeu est accessible en accès anticipé, mais la créativité de la communauté s’exprime déjà lorsqu’il s’agit de recréer les vaisseaux les plus emblématiques d’autres œuvres de science-fiction.

On retrouve par exemple plusieurs vaisseaux issus de l’univers de la saga Star Wars, avec le X-Wing ou le moins connu Y-Wing, en passant par un Destroyer ou encore le célèbre Faucon Millenium. Les autres licences cultes de science-fiction ne sont pas en reste avec des fans qui tentent de recréer le Normandy de Mass Effect, autre grand épopée intergalactique du jeu vidéo, ou bien encore le Pélican de la série Halo. Vous pouvez admirer les créations les plus poussées juste ci-dessous.

Starfield sortira officiellement le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.

Someone just made the Enterprise from Star Trek in #Starfield using just the ship builder!

This is by far my most favorite! pic.twitter.com/KlvtgiCTQt

— Karim Jovian (@KJovian) September 3, 2023