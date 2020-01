Stardew Valley passe la barre des 10 millions

Ce qui n’était qu’un petit projet sans ambition, développé dans une petite chambre d’étudiant, est devenu un véritable carton planétaire. Stardew Valley, non content d’avoir investi tous les supports du marché vidéoludique contemporain, vient de franchir un cap impressionnant, surtout pour un jeu indépendant.

10 millions, et ce n’est pas fini !

Fortement inspiré de Harvest Moon (et Eric Barone, le développeur, ne s’en cache pas), Stardew Valley n’a pas tardé à conquérir le cœur des amoureux de la gestion et du farming. Il faut dire que sa recette est simple et efficace, le tout enrobé dans un design au style rétro qui fait mouche. Ce n’est pas notre test, paru en 2017, qui dira le contraire.

Quoi qu’il en soit, vous l’aurez compris, Stardew Valley vient de dépasser la barre symbolique des 10 millions de copies vendues à travers le monde. Par ailleurs, ce chiffre prend en compte toutes les moutures, à savoir PC, PS4, One, Switch, Vita, Android et iOS.

Rappelons que le titre est encore régulièrement mis à jour, avec notamment la récente version 1.4 qui apportait enfin une traduction complète dans la langue de Molière.