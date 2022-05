Star Wars : Voici tous les jeux qui sont actuellement en développement

Aujourd’hui, on célèbre le Star Wars Day, une journée spéciale pour les fans de Star Wars, qui attendent notamment des annonces à venir à propos de nouveaux films, séries ou jeux vidéo.

Il faudra sans doute patienter jusqu’à la Star Wars Celebration du 26 au 29 mai pour avoir droit à de vraies nouveautés, mais en attendant, on en profite pour passer en revue les jeux Star Wars qui sont actuellement en développement, qu’ils soient déjà confirmés ou qu’ils aient été teasés d’une manière ou d’une autre.

Star Wars Jedi: Fallen Order 2

Studio / Editeur : Respawn Entertainment / Electronic Arts

: Respawn Entertainment / Electronic Arts Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series (selon les dernières rumeurs)

: PC – PS5 – Xbox Series (selon les dernières rumeurs) Sortie : 2023 (selon les dernières rumeurs)

Probablement l’un des jeux Star Wars les plus attendus de ces dernières années, grâce à la qualité offerte par le premier épisode qu’est Star Wars Jedi: Fallen Order, cette suite devrait logiquement se montrer dans les prochains jours, probablement à la Star Wars Celebration, si l’on en croit des rumeurs de plus en plus insistantes.

On ignore encore vers quoi se tournerait cette suite, mais le premier épisode a laissé des pistes évidentes à explorer, qui pourraient d’ailleurs amener Cal Kestis à croiser le chemin d’autres personnages bien connus de la saga.

On ne peut que croiser les doigts, en espérant que le fan-service soit bien utilisé et que le titre nous surprenne comme le premier opus, avec des combats au sabre-laser bien maîtrisés et des personnages réussis (BD-1, on t’aime).

Star Wars: Hunter

Studio / Editeur : BossAlien / Zynga

: BossAlien / Zynga Plateforme : Switch – iOS – Android

: Switch – iOS – Android Sortie : 2022

Probablement pas le jeu Star Wars le plus connu ou le plus attendu de la liste, mais Star Wars: Hunter viendra contenter les joueurs et joueuses mobiles et Switch qui recherchent un free-to-play assez ambitieux.

Le jeu s’oriente principalement vers le domaine du multijoueur, avec des matchs en 4 contre 4 et des personnages uniques, regroupés dans trois classes différentes et qui disposent tous de manières uniques de se battre, avec par exemple, des héros armés de blasters, tandis que d’autres utiliseront leurs poings ou un sabre-laser.

On croise tout de même les doigts pour que le modèle économique ne vienne pas trop empiéter sur l’expérience de jeu, Star Wars: Hunter permettra au moins de patienter jusqu’à la sortie de titres plus majeurs.

Star Wars Eclipse

Studio / Editeur : Quantic Dream

: Quantic Dream Plateforme : Inconnue

: Inconnue Sortie : Inconnue

Les rumeurs autour d’un jeu Star Wars par le studio français Quantic Dream se sont vues être confirmées lors des derniers Game Awards, avec une première présentation de Star Wars Eclipse. Une présentation qui était d’ailleurs peut-être un peu trop en avance par rapport au reste du projet si l’on en croit les bruits de couloir.

Ce projet ambitieux devrait un peu changer la donne concernant l’ADN du studio, puisqu’il se présenterait comme un jeu d’action et d’aventure, qui garderait tout de même sa mécanique de choix et une galerie de personnages importante. La particularité de cet épisode tient au fait qu’il se déroule pendant la Haute République, une nouvelle ère créée assez récemment par Disney, qui se déroule environ 200 ans avant les événements de la prélogie.

On ne sait pas encore quand sortira le titre, ni ce à quoi il ressemblera vraiment.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Studio / Editeur : Aspyr / Lucasfilm Games

: Aspyr / Lucasfilm Games Plateforme : PC – PS5

: PC – PS5 Sortie : Inconnue

Star Wars: Knights of the Old Republic, aussi appelé KOTOR, est probablement l’un des jeux Star Wars les plus appréciés par la communauté. Le RPG de BioWare avait la particularité de bénéficier de personnages désormais iconiques, comme Revan, et nous présentait une époque passionnante à découvrir.

Des dizaines d’années plus tard, le studio Aspyr se voit pourvu d’une tâche titanesque, qui consiste à faire revivre le jeu à travers un remake. Annoncé lors d’un PlayStation Showcase, puisqu’il s’agit d’une exclusivité console PlayStation, le jeu n’a montré qu’un bref teaser, tandis que des informations sur son gameplay se font attendre.

Il se murmure que ce remake serait plus orienté action que le jeu original, ce qui ne serait pas vraiment une surprise, histoire de mieux coller aux standards actuels.

Un FPS et un jeu de stratégie Star Wars par EA

Studio / Editeur : Respawn Entertainment / Bit Reactor / Electronic Arts

: Respawn Entertainment / Bit Reactor / Electronic Arts Plateforme : Inconnue

: Inconnue Sortie : Inconnue

Chez Electronic Arts, toute la licence a été confiée à Respawn Entertainment, au grand dam de DICE. On a non seulement eu la confirmation que Star Wars Jedi: Fallen Order 2, ou quelque soit son nom, allait bien arriver prochainement, mais aussi que deux autres projets Star Wars étaient en préparation.

Le premier sera un FPS Star Wars, confié à l’une des équipes de Respawn menée par Peter Hirschmann, qui connaît bien la licence et qui a aussi œuvré sur la série Medal of Honor. On ne sait malheureusement rien de plus sur ce projet, mais avec la maîtrise du studio dans le domaine des FPS, les fans attendent de voir sur quoi cela va aboutir.

Le second projet est plus étonnant puisqu’il s’agit d’un jeu de stratégie Star Wars. Ce dernier a été confié à Bit Reactor, un nouveau studio fondé par des anciens de la série XCOM. Respawn sera cependant dans les parages pour superviser ce projet, dont on ne sait rien de plus pour le moment.

Le jeu Star Wars d’Ubisoft

Studio / Editeur : Ubisoft Massive / Ubisoft

: Ubisoft Massive / Ubisoft Plateforme : Inconnue

: Inconnue Sortie : Inconnue

Ubisoft aussi s’est lancé à l’assaut de la saga Star Wars, en annonçant dès le début de l’année 2021 travailler actuellement sur un jeu en monde ouvert, confié aux équipes d’Ubisoft Massive, le studio connu pour avoir œuvré sur la série The Division.

Malheureusement, on ne sait rien de ce jeu si ce n’est qu’il devrait utiliser le moteur interne du studio, à savoir Snowdrop. Il s’agit probablement d’un titre qui ne verra pas le jour avant 2024, au plus tôt, étant donné qu’Ubisoft Massive est déjà bien occupé sur le développement du jeu Avatar: Frontiers of Pandora, qui est pour le moment prévu pour sortir à la fin de l’année 2022, s’il n’est pas repoussé entre temps (ce qui aurait pour cause de repousser aussi ce jeu Star Wars).

Le jeu Star Wars de Skydance

Studio / Editeur : Skydance New Media / Lucasfilm Games

: Skydance New Media / Lucasfilm Games Plateforme : Inconnue

: Inconnue Sortie : Inconnue

Sans doute le jeu de cette liste qui sortira le plus tardivement. Il faut dire que Skydance New Media est un tout nouveau studio d’envergure, placé sous la houlette d’Amy Henning, connue pour avoir travaillé sur la saga Uncharted.

Avec le CV de la réalisatrice, il n’était pas étonnant d’apprendre que ce nouveau projet serait orienté action-aventure, sans doute dans la même veine que ce que Hennig comptait faire chez Visceral Games avec Project Ragtag, avant que le studio ne ferme ses portes. Mais avant d’en découvrir plus sur ce titre énigmatique, Skydance New Media sera déjà occupé avec un jeu Marvel, dont on ne sait rien non plus.

Même si le studio compte de plus en plus de talents, on imagine mal que les deux projets soient développés en simultané au même rythme, laissant alors penser que le jeu Marvel se fera connaitre avant ce jeu Star Wars.