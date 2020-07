Star Wars Squadrons, tout savoir sur le futur jeu de vaisseau

Officialisé il y a peu puis présenté de nouveaux lors de l’EA Play, Star Wars Squadrons est le futur jeu adapté de la célèbre saga de la Guerre des Étoiles. Après un Jedi Fallen Order plus que convaincant et un Battlefront 2 qui revient de loin, on a donc plutôt bon espoir concernant ce nouveau volet.

Si jamais vous souhaitez en savoir plus, on vous propose une vidéo qui centralise toutes les informations tombées sur le titre. Cela vous permet d’avoir un résumé et de tout connaître sur ce Star Wars Squadrons qui sortira le 2 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.