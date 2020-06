Star Wars Squadrons ne sera jouable qu’à la 1ère personne

Récemment dévoilé par EA lors de son EA Play Live, Star Wars Squadrons nous a délivré quelques informations à son sujet. Et lors du trailer dévoilant du gameplay, nous avons pu remarquer qu’il n’était question que de vue subjective dans les extraits.

Pas de vue à la 3ème personne

Vous ne pourrez donc pas profiter des carlingues des vaisseaux en vue 3ème personne car le jeu a été pensé pour être joué à la vue 1ère personne, notamment pour les possesseurs de casques de réalité virtuelle. C’est Ian Frazier, directeur créatif de Motive Studios, qui a expliqué à nos confrères de Gamespot les raisons de ce choix :

« Tout le jeu a été conçu dès le départ pour être vécu à la première personne. Vous êtes le pilote. Toutes les informations diégétiques sont intégrées à l’ATH, vous pouvez désactiver toute la couche d’interface utilisateur si vous souhaitez vous fier uniquement aux instruments de bord. Nous voulons que ce soit le cœur de l’expérience. »

Rappelons que Star Wars Squadrons sortira le 2 octobre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et qu’il est déjà possible de précommander votre exemplaire si vous voulez profiter des bonus cosmétiques.