Star Wars Outlaws : Les premiers tests sont tombés, qu’a pensé la presse du nouveau monde ouvert d’Ubisoft ?

Trop classique ?

On pouvait s’y attendre en jetant un œil aux vidéos de gameplay du jeu : l’impression qui ressort le plus de Star Wars Outlaws est son aspect classique, sans doute un peu trop pour certains. IGN souligne que le jeu ne met pas en place beaucoup d’idées nouvelles et que les combats deviennent répétitifs à la longue, ce qui ne l’empêche pas de proposer une aventure fun et plaisante à découvrir, notamment si l’on explore assez.

Même son de cloche chez Noisy Pixel qui se veut plus enthousiaste, soulignant que l’univers de Star Wars est parfaitement retranscrit, ce qui devrait largement contenter les fans de la saga intergalactique. VGC préfère souligner que l’aventure a beaucoup de potentiel mais peine à être totalement à la hauteur de ses ambitions. On remarque surtout que les bugs sont décriés dans la plupart des papiers que l’on peut lire, signe que le jeu aura sans doute besoin de quelques patchs pour être parfaitement optimisé.

En somme, une bonne aventure qui ne semble pas crever le plafond (ce qui était le même constat avec Avatar: Frontiers of Pandora), avec un score OpenCritic qui tourne en ce moment autour 77 contre 78 sur Metacritic, ce qui devrait évoluer assez rapidement. Est-ce suffisant pour Ubisoft, ça, c’est une autre question.

Quand sera publié notre test ?

Quant à notre propre test, sachez que nous avons bien reçu le code pour profiter du jeu il y a de cela quelques jours, mais nous avons besoin d’encore un tout petit peu plus de temps pour le peaufiner et vous livrer un avis complet (entre la Gamescom et toutes les sorties, le planning était serré !). Est-ce qu’il sera plus positif ou plus mitigés que les retours cités, ça, c’est le suspense. On se donne donc rendez-vous plus tard cette semaine !

Star Wars Outlaws sera disponible dès le 30 août prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.