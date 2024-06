Star Wars Outlaws pourra être terminé en 30 heures, mais il demandera le double pour tout voir

Quelle est la durée de vie de Star Wars Outlaws ?

Star Wars Outlaws est vendu comme le premier vrai monde ouvert de la licence Star Wars, avec plusieurs planètes à visiter et énormément d’activités à accomplir, dans la grande tradition des jeux d’Ubisoft. Face à ce constat, on pouvait se demander combien de temps nous occuperait ce jeu, et le directeur créatif n’hésite pas à donner une première fourchette, estimée entre 30 et 60 heures selon votre style de jeu :

« Très, très tôt, nous avons décidé que ce serait une aventure de 25, 30 heures sur le chemin principal, 50 heures, 60 heures pour les completionnistes, et c’est-à-dire que pour quelqu’un avec une famille et un travail, c’est quand même une bonne quantité de temps. Mais ce n’est pas l’épopée du genre d’Assassin’s Creed, avec 200 heures de jeu, ce qui nous permet de vraiment nous concentrer, peut-être avec une équipe plus petite, sur les détails et sur l’exécution de quelque chose de gérable. »

Il est vrai qu’avec Assassin’s Creed Shadows à l’horizon, il aurait peut-être été contre-productif pour l’éditeur d’enchaîner deux aventures colossales qui demandent une centaine d’heures de jeu. Le titre vise donc une durée de vie à peu près similaire à celle de Star Wars Jedi: Survivor, et pour celles et ceux qui n’ont pas beaucoup de temps allouer à jouer, ce n’est sans doute pas plus mal.

Star Wars Outlaws arrivera le 30 août sur PC, PS5 et Xbox Series.