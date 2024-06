Star Wars Outlaws fait briller les étoiles avec 10 minutes de gameplay commenté

Les Experts, des personnages essentiels à l’aventure

Le segment Star Wars Outlaws de la conférence commence directement avec une séquence de gameplay d’une dizaine de minutes commentée par Mathias Karlson, game director, où l’on suit Kay dans diverses situations à travers la galaxie, avec comme principal sujet du jour les Experts.

La séquence commence sur la station Achra, après avoir joué à un mini-jeu sur borne d’arcade. On nous parle donc des Experts, qui sont à retrouver aux quatre coins de la galaxie et permettront à notre héroïne d’apprendre de nouvelles techniques et compétences.

Kay entre ensuite dans son vaisseau, le Trailblazer et voyage pour se rendre à Mos Eisley. Sur le chemin, on peut voir qu’il est possible de prendre part à des missions de sauvetage, l’occasion de voir un petit peu le gameplay de bataille spatiale. Et de ce que l’on a vu, il ne s’agit pas vraiment de la partie la plus palpitante. En revanche, nos actions influenceront la manière dont vous perçoivent les différentes factions.

Connaissez-vous Tatooine ?

Enfin posé sur Mos Eisley, un petit tour est évidemment fait à la cantina pour en apprendre plus sur l’Expert recherché. S’en suit une petite séquence en speeder en plein désert histoire de voir du pays, avant d’arriver à un entrepôt Hutt, soit la destination de Kay; Et là, on pense à n’importe quel Far Cry ou Assassin’s Creed : on sort les jumelles, on marque les gardes, et on tente de s’infiltrer sans un bruit.

Sur place, l’IA reste toujours aussi laxiste et Nix, notre petit acolyte, se révèle très utile en nous permettant de « scanner » la présence des ennemis proches grâce à ses espèces de branchies. On assiste aussi à une petite session de piratage de coffre pour récupérer l’information recherchée. Kay finit alors par s’enfuir en vitesse sous feu ennemi pour finalement mettre la main sur l’Expert en question, avec une nouvelle compétence à la clé.

Ubisoft a souhaité insister sur ce point car ces Experts nous permettront autant d’améliorer nos aptitudes au blaster, que les possibilités du speeder ou bien les compétences de bandit. Et si vous n’aviez pas compris que Star Wars Outlaws était un gros morceau de la soirée, un deuxième trailer est arrivé quelques minutes plus tard.

Un deuxième trailer pour la route

La seconde vidéo est une sorte de pêle-mêle de ce que l’on sait déjà sur le jeu, avec notamment la complicité et les interactions de gameplay entre Kay et Nix, la mécanique de choix, ou encore le soin apporté à une ambiance typiquement Star Wars.

D’ailleurs, parmi les lieus et planètes que l’on a pu voir, on retrouve donc Akiva et ses jungles, la cité enneigée Kijimi, ou encore la lune de Toshara, une destination que l’on rejoint pour la toute première fois dans l’histoire de la saga. Ah, et on vous a dit qu’il y avait Tatooine ?

Bref, ce second trailer veut gonfler la promesse que nous sommes face au jeu Star Wars le plus vaste jamais fait. Maintenant, est-ce que les démonstrations de gameplay du jour ont emballé tout le monde ? Pas forcément, surtout si l’on met en perspective le fait que ces situations de jeu seront récurrentes au fil des dizaines et dizaines d’heures de jeu que le titre risque d’offrir.

Ce qui est certain, en revanche, c’est que l’habillage Star Wars continue inlassablement de séduire. Nul doute, d’ailleurs, que c’est ce que rechercheront principalement pas mal de joueuses et de joueurs. Terminons tout de même sur une nouvelle concernant la version PC du jeu : elle accueillera au lancement le DLSS 3.5, le Ray Tracing, et la technologie Reflex de NVIDIA.

Star Wars Outlaws arrivera le 30 août sur PC, PS5 et Xbox Series.