Star Wars Outlaws : Le directeur créatif est un peu déçu du score Metacritic mais promet de corriger le jeu, un patch arrive

Quand bien même Star Wars Outlaws reste une aventure très sympathique, qui possède son lot de défauts mais qui parvient à séduire pas mal de monde, Ubisoft ne doit pas être spécialement ravi du Metascore du jeu (celui de la presse). Un critère qui est aujourd’hui très surveillé par les éditeurs, surtout les plus gros, qui souhaitent viser le plus gros score possible pour favoriser le bouche à oreille. Avec un 76/100, le jeu reste dans le vert aujourd’hui, mais s’il n’est pas parvenu à avoir plus, c’est en partie à cause des bugs rencontrés sur le titre à son lancement et de ses faibles mécaniques d’infiltration, largement pointés du doigt par la presse. Des choses que Julian Gerighty, directeur créatif, veut vite corriger.