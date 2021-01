Epic Games Store : Crying Suns est offert, le prochain jeu gratuit sera Star Wars Battlefront II

Durant les quinze derniers jours de l’année, l’Epic Games Store a offert aux joueurs de nombreux jeux à mettre dans leur ludothèque sans rien débourser, avec un liste qui s’est terminée avec Jurassic World Evolution. La boutique reprend maintenant son rythme traditionnel, avec un jeu offert par semaine, et le premier de cette année est Crying Suns.

Les guerres spatiales nous attendent

Crying Suns est un rogue-lite spatial, où l’on tente de découvrir les secrets derrière l’effondrement d’un empire en participant à de nombreuses batailles, qui sont très tactiques. Vous pouvez désormais récupérer le jeu gratuitement en l’ajoutant à votre bibliothèque.

Histoire de rester dans un contexte spatial, et toujours en parlant d’empires, on apprend que l’Epic Games Store offrira Star Wars Wars Battlefront II dès la semaine prochaine. Critiqué lors de sa sortie, le jeu a eu droit à plusieurs mises à jour conséquentes qui ont permis de faire revenir les joueurs. On pourra découvrir tout cela gratuitement dès le 14 janvier.