Star Overdrive vous fera glisser avec son hoverboard en avril 2025, la date de sortie est tombée

De l’aventure à bord d’un hoverboard

Edité par les français Dear Villagers, Star Overdrive est le projet le plus ambitieux des italiens de Caracal Games, studio qui avait œuvré sur OkunoKA et 2021 : Moon Escape. Des ambitions qui se traduisent par un jeu d’action et d’aventure de science-fiction à la troisième personne qui met en avant l’exploration grâce à son hoverboard et qui ne cache pas ses inspirations aux derniers Zelda dans la construction de son monde.

L’aventure nous demandera d’explorer une vaste planète extraterrestre, où notre protagoniste va recevoir un signal de détresse mystérieux, ce qui nous incitera à partir explorer les vestiges d’une ancienne civilisation et à percer les secrets qui entourent le passé du personnage principal et du destin de la galaxie. Pour se faire, le titre nous promet un gameplay qui met l’accent sur la vitesse et l’agilité, notamment en étant accompagné d’un hoverboard qui nous permettra de traverser des paysages variés, des déserts scintillants aux étendues aquatiques.

Des énigmes à résoudre et des adversaires vont aussi croiser notre route, que l’on va devoir défaire à l’aide d’attaques au-corps-à-corps ou avec notre engin. Cet hoverboard pourra être personnalisé et amélioré au fil de l’aventure, ce qui débloquera de nouvelles capacités, aussi bien en combats que pendant l’exploration.

Star Overdrive vient d’annoncer une date de sortie désormais logée au 10 avril 2025 sur Nintendo Switch. Aucune précision pour la version Steam qui a déjà été officialisée, bien qu’on imagine une arrivée en décalé. Pour le reste des plateformes, rien n’a été dit, bien qu’on imagine une exclusivité console temporaire.