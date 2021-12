Stalker 2: Heart of Chernobyl pèsera visiblement très lourd sur Xbox

Souvent présenté comme étant l’un des premiers jeux nouvelle génération à utiliser l’Unreal Engine 5, Stalker 2: Heart of Chernobyl est forcément très attendu par les fans du premier épisode, mais aussi par celles et ceux qui veulent voir la nouvelle génération vraiment démarrer d’un point de vue technique. Et si le jeu semble bien parti pour nous impressionner grâce aux prouesses de son moteur, il ne fera visiblement pas de concession sur son poids.

C’est donc ça la next-gen

Le titre de GSC Game World pourrait en effet être plutôt lourd, du moins sur Xbox Series. C’est en tout cas ce que laisse penser le listing du jeu sur le Xbox Store, repéré par The Gamer.

Sur ce listing, on peut y voir que le jeu demanderait 180 Go d’espace libre sur consoles, ce qui est assez massif, surtout sur Xbox Series S, qui a droit a peu d’espace de stockage. Cela n’a pas encore été confirmé par le studio, mais si c’est le cas, préparez-vous à faire de la place, ou à croiser les doigts pour le jeu soit compatible avec le cloud.

Stalker 2: Heart of Chernobyl sera disponible dès le 28 avril sur PC et Xbox Series.