S.T.A.L.K.E.R. 2 s’offre une édition physique et annonce tourner sur Unreal Engine 5

Lors de chacune de ses apparitions, S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl n’a cessé d’impressionner grâce à un rendu technique bluffant. On pouvait alors se demander si le titre tournait bien sur Unreal Engine 4, ne serait-ce qu’avec une version un peu améliorée, mais le studio est venu mettre les choses au clair sur Twitter, tout en annonçant une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne jurent que par les éditions physiques.

L’Unreal Engine 5 au programme

Koch Media et GSC Game World s'associent pour la sortie physique de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ! Cette suite très attendue du populaire S.T.A.L.K.E.R., sortira le 28 Avril 2022 sur Xbox Series X & PC ! pic.twitter.com/Ekk0O2yjwY — Koch Media France🎮 (@KochMediaFR) August 11, 2021

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl va donc bel et bien avoir droit à une édition physique dès sa sortie, grâce à une collaboration entre GSC Game World et Koch Media. Même si le titre est aussi attendu sur le Xbox Game Pass, cela fera sans doute plaisir à certains de pouvoir mettre la main sur une édition physique du jeu.

Hey @UnrealEngine,

Feel free to mention we're running on UE5 🤝 https://t.co/GLXdLM5YoV — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) August 11, 2021

Et puisqu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on a appris que le jeu tournait sur Unreal Engine 5, le dernier moteur d’Epic Games.

Cela a été confirmé par un échange entre le compte officiel du jeu et le compte d’Epic Games, en jouant sur le fait que cela était jusqu’ici secret. Il s’agira là d’un des premiers jeux next-gen à nous parvenir qui exploitera la moteur, et on a hâte d’en voir le résultat en début d’année prochaine.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl sera disponible dès le 28 avril sur PC et Xbox Series.