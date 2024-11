STALKER 2 dévoile ses configurations PC complètes afin de voir si votre machine tiendra la cadence

Le développement de STALKER 2: Heart of Chornobyl aura été semé d’embûches dramatiques, mais le studio GSC Game World en voit enfin le bout. C’est la semaine prochaine que l’on pourra découvrir ce nouvel épisode attendu au tournant, encore faut-il posséder une Xbox Series ou un PC qui tient la route. Car comme on pouvait s’y attendre, le jeu demandera pas mal de ressources pour afficher son plein potentiel, et c’est ce que l’on découvre avec les configurations techniques complètes du titre partagées par le studio ukrainien.