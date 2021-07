Bandai Namco dépose One Piece Odyssey et des jeux « MH »

Bandai Namco nous lit peut-être puisque l’éditeur vient de déposer le nom d’un nouveau jeu One Piece et même deux acronymes qui commencent chacun par MH, ce qui nous fait forcément penser à My Hero Academia.

En attendant une saison 3 pour Jump Force

Bien entendu, nous ne sommes pas sérieux en soulignant la coïncidence entre notre article de vendredi dernier sur nos souhaits pour un nouveau jeu One Piece. Et cela tombe bien puisque si l’information sort maintenant, en partie grâce à Gematsu, le dépôt du nom « One Piece Odyssey » a été fait le 17 juin au Japon.

Pour ce qui est de « MHUI« et « MHUR« , ces marques ont été déposées en Europe. Alors certes, on s’attendrait plutôt à un A à la place du U s’il s’agit bien de My Hero’s Academia. Mais on rappelle que les derniers jeux consoles qui adaptent la licence pour l’instant s’appellent My Hero: One’s Justice donc on garderait une certaine cohérence dans l’absence de cohérence.

Merci de se hyper modérément

Malheureusement, c’est le moment de tempérer nos attentes puisque des dépôts de noms n’aboutissent pas toujours sur la sortie de jeux. Ou pire encore, il peut s’agir de jeux mobiles. Mais entre les deux noms différents et la sortie récente de My Hero Academia: The Strongest Hero, on a bon espoir qu’au moins un projet console fasse partie du lot.

Bref, on suppose qu’il faudra encore être un peu patients avant que Bandai Namco ne se mette officiellement à communiquer. Et maintenant que Guilty Gear Strive est sorti, on croise les doigts pour un jeu de combat développé par Arc System Works pour l’une des deux licences, même si le « Odyssey » de One Piece semble moins coller à un titre du genre.