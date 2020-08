Après un gros report, Final Fantasy Crystal Chronicles, titre initialement réservé à la GameCube, est enfin disponible dans une version grandement améliorée sur la plupart des supports actuels. Voici tout ce qu’il faut savoir pour le lancement du J-RPG de Square Enix.

Histoire et gameplay

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered est un spin-off de la saga éponyme. Vous incarnez un aventurier voyageant à bord d’une caravane. Son but est de récolter un liquide très rare nécessaire au fonctionnement du Cristal qui protège le monde d’un étrange gaz : le miasme. Celui-ci se révèle mortel pour la plupart des formes de vie et se répand de plus en plus sur le monde, la mission de notre héros est donc primordiale pour la survie de l’humanité.

Le titre se veut plutôt orienté action grâce à son système de combat en temps réel permettant de réaliser des combos et de se déplacer durant les affrontements. Il est également possible de lancer des sorts et de se protéger. Les éléments RPG ne sont pas en reste puisqu’il sera nécessaire de choisir une tribu en début d’aventure, celle-ci ayant plusieurs impacts sur votre façon de jouer (statistiques, posture défensive, goûts alimentaires, ect.).

Un RPG coopératif

Le titre est un RPG en vue-dessus (un peu à la manière d’un Diablo par exemple) dans lequel il est possible de jouer seul ou jusqu’à 4 en coopération. Bien que le jeu soit faisable en solo, les différentes mécaniques prennent tout leur sens dès lors qu’on joue à plusieurs. Par exemple, le système de magie demande aux différents joueurs de se synchroniser pour lancer le même sort au même endroit et au même moment afin d’en décupler l’effet (pour transformer un sort Brasier en Brasier+ si vous aviez besoin d’une illustration concrète).

Le soft est cross-platform, cela signifie que peu importe le support sur lequel vous jouez, vous pourrez rejoindre vos amis et d’autres joueurs sans souci. Vous l’aurez compris, Final Fantasy Crystal Chronicles mise énormément sur son aspect multijoueur.

Une version gratuite

Le jeu vous offre la possibilité de l’essayer gratuitement quelque soit le support sur lequel vous jouez via le téléchargement d’une édition baptisée « Lite ». Avec cette version du jeu, vous aurez l’occasion de vous essayer à trois donjons sans aucun frais. Mieux encore, si vous rejoignez un ami possédant le jeu complet, le nombre passera de 3 à 13, de quoi parcourir une bonne partie de l’aventure totalement gratuitement.

Si le jeu arrive alors à vous convaincre, il sera possible à tout moment de passer à la version complète tout en conservant votre progression. A noter que pour les moutures mobiles du titre, il faut obligatoirement passer par cette version Lite avant de pouvoir acheter le jeu dans son intégralité.

Plus qu’un remastered

Cette nouvelle édition apporte bien évidemment des améliorations graphiques et sonores, mais également de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités. Voici quelques exemples :

Nouveaux donjons de hauts niveaux après avoir complété l’histoire principale

Ajout d’une mini-map

Ajout du multijoueur en ligne

Doublages en anglais

Système de personnalisation de l’apparence plus avancé

Chat rapide

Nouvelles musiques

Les différentes éditions

Crystal Chronicles Remastered n’est disponible qu’en dématérialisé en Europe et dans le reste du monde. Seul le Japon a droit à une édition physique, que ce soit sur Switch ou PS4. Pour se procurer l’une d’elles, pas d’autre choix que de passer par la case import.

Des sites comme Play Asia ou Amazon (japon) permettent de les acheter pour environ 45€, attention cependant aux éventuels frais de port et surtout frais de douane pouvant rendre l’addition particulièrement salée.

Pour les plus collectionneurs mais pas forcément les plus dépensiers, il est toujours possible, avec un peu de chance, de se procurer la version physique sur GameCube à moindre frais.

Quoiqu’il en soit, officiellement, Final Fantasy Crystal Chronicles Remaastered Edition n’est disponible qu’en version dématérialisée sur les stores respectifs de Sony et de Nintendo.

Les informations importantes

Prix de lancement : 29,99€

Sortie sur PS4, Switch, iOS et Android

Multijoueur en ligne (jusqu’à 4)

Pas de multijoueur en local contrairement à la version GameCube

Entièrement cross-platform

Système de cross-save intégré

Uniquement en dématérialisé en dehors du Japon

Plus qu’un simple remastered (nouveaux contenus et fonctionnalités)

Sous-titres français et doublages anglais

Une version gratuite permet d’essayer le jeu

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition est donc disponible dès à présent sur PS4, Switch, iOS et Android et notre test de cette nouvelle version du jeu devrait arriver d’ici peu de temps. Vous pouvez également trouver notre guide du jeu en suivant ce lien.