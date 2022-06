Splitgate : Tous les ajouts de la saison 2 de sa bêta ouverte

Fin janvier, le FPS en free to play, Splitgate, avait lancé la saison 1 de sa bêta ouverte avec de nombreuses nouveautés au programme. Comme l’a déjà précisé le studio 1047 games, le but est d’en faire un véritable AAA dans son domaine. Aujourd’hui, avec l’arrivé de la saison 2, les développeurs poursuivent leur ascension en assurant le suivi et l’apport en contenu.

A l’occasion d’un évènement en ligne organisé par le studio, nous avons pu découvrir et essayé les apports de cette saison 2. Voici donc ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Trois nouveaux modes de jeu, une refonte, et plus de constructions

Même s’il ne faut pas s’attendre à quelque chose d’aussi riche que le lancement, les ajouts de cette saison 2 sont assez garnis pour vous occuper un bon moment. L’une des premières choses déjà annoncées auparavant est la refonte visuelle d’une des cartes les plus populaires du titre : Abyss. Il y a aussi quelques légères retouches au niveau du level design afin de rendre la zone encore plus attractive pour les joueurs. 1047 games est en tout cas très confiant sur le travail accompli.

Sa grande verticalité et les nombreux points permettant de placer des portails en fait effectivement l’une des cartes les plus intéressantes à jouer pour profiter pleinement des possibilités offertes par le gameplay. Sur ce terrain de jeu, mais pas que, nous avons pu nous essayer à trois nouveaux modes de jeu qui arriveront avec cette saison 2 :

Juggernaut : Le mode du seul contre tous. Le principe est simple, le Juggernaut est seul contre tous les autres joueurs de la partie, toutefois il ne peut pas ouvrir de portails afin de ne pas créer un trop trop déséquilibre. Car le Juggernaut est plus rapide et possède bien plus de vie que les joueurs normaux. Celui qui parvient à l’éliminer devient immédiatement le Juggernaut et ainsi de suite. Autant dire que le temps passé en tant que mastodonte est assez faible étant donné l’armée à laquelle on doit faire face. Ceci étant dit, celui qui parvient à faire le plus de point dans ces conditions remporte la partie.

Hotzone : Il s'agit d'un mode assez populaire si vous êtes amateurs de FPS. Plus connu sous le nom de King of the Hill (roi de la colline), le but est de capturer des zones afin de marquer des points sachant qu'un multiplicateur est appliqué si vous en contrôlez plusieurs simultanément.

Lockdown : Il s'agit d'une version alternative de Hotzone destinée à réaliser des retournements de situations plus facilement. En effet, dans ce mode, il est possible de marquer un point uniquement contrôlant les trois zones en même temps.

D’après nos quelques parties, Juggernaut semble être la pièce de choix de cette fournée étant donné que les deux autres sont un peu plus chaotiques. Le studio a tout de même prévu de quoi vous faire enchainer les parties avec le traditionnel Battle Pass, mais les ajouts promettent des skins beaucoup plus élaborés imaginés par des artistique ayant travaillés sur d’autres grosses franchises et fraichement recrutés.

Enfin, l’une des grosses nouveautés de la saison 1, à savoir la construction de carte, va enfin avoir droit à quelques mises à jour basées sur les retours de la communauté. On note ainsi une nouvelle carte de base entourée d’eau pour vos créations : « Wet Ocean ». De plus, de nouveaux éléments comme des arbres ou des caisses seront mis à disposition des créateurs. Bonne nouvelle, il sera désormais plus facile de partager les cartes que vous avez conçu. Plus besoin d’inviter quelqu’un en ami pour qu’il puisse jouer dessus, un simple code suffira à télécharger la carte pour que n’importe qui puisse en profiter.

Splitgate est disponible en free to play sur PC via Steam.