Spirit of The Island se date sur consoles et se dévoile dans un trailer de gameplay aux odeurs fermières

Gérez votre ferme d’une main de maître

Avec Spirit of Island (par ici pour la bande-annonce) vous allez devoir enfiler vos habits de fermiers et vos gants pour faire tourner votre ferme et votre commerce. La légende raconte qu’il y a une vieille tradition : pour compléter le rituel de passage à l’âge adulte, vous devez partir en voyage.

Votre aventure commence alors sur une île au fond d’un archipel tropical. Ce qui était autrefois une destination touristique prospère n’est maintenant plus que l’ombre d’elle-même : et ce sera votre travail de la ramener à la vie en explorant les alentours et en rencontrant les autres habitants.

Le trailer de gameplay nous montre donc qu’il vous faudra toucher à tout pour maitriser et devenir un fermier digne de ce nom : l’agriculture, l’exploitation minière, la recherche de nourriture, les activités sociales et même la pêche. Le tout en essayant de découvrir les mystères de votre passé !

Spirit of The Island sortira le 19 octobre sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Switch et est déjà disponible sur PC.