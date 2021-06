Spirit of The Island va démarrer sa campagne Kickstater pour sortir à la fin de l’année

Les jeux relaxants de gestion et d’aventure inspirés par Animal Crossing se multiplient ces derniers temps, comme en témoigne la sortie de Hokko Life. On apprend aujourd’hui que le mignon Spirit of The Island sera dans la même veine, avec un accent plus prononcé sur l’aspect RPG et la narration pour se démarquer du reste.

Gérez une île et son commerce

On découvre alors un trailer pour le titre, qui nous montre brièvement tout ce qu’il aura à proposer. L’exploration sera ici très importante et il faudra fouiner sur l’île afin de trouver les matériaux dont vous avez besoin et pour aider les habitants.

Vous devrez alors restaurer tout un village en partant à l’aventure, et vous pourrez même effectuer cela à deux puisqu’un mode coopératif sera de la partie. Votre quête ne sera pas de tout repos puisqu’il sera aussi possible d’affronter des pirates, ainsi que de prendre part à l’économie touristique du village.

Le jeu de Alex Kikuchi, publié par META Publishing, va lancer son Kickstarter très prochainement, et vise une sortie sur PC d’ici la fin de l’année 2021. Cette campagne servira avant tout à financer des versions consoles pour le titre. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si la proposition vous intéresse.