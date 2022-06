Spirit of The Island

Spirit of The Island est un jeu de simulation de type bac à sable, dans lequel on est amené à gérer une ferme au sein d'une île tropicale. Il faut donc construire ses propres équipement et sa propre bâtisse en récoltant divers matériaux dispersés aux quatre coins de l'île, tout en aidant les habitants aux alentours à résoudre leurs problèmes. Le jeu possède également un mode coopératif à deux joueurs qui permet de partir à l'aventure avec un ami.