Marvel’s Spider-Man : Miles Morales est disponible en précommande sur PS5

On attendait que Marvel’s Spider-Man : Miles Morales donne de ses nouvelles lors de la dernier conférence dédiée à la PS5, et l’apprenti homme-araignée ne nous a pas fait faux bond. En plus de ces nouvelles informations, on apprend aujourd’hui que le titre est disponible en précommande.

Les précommandes sont ouvertes

Pour rappel, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales nous raconte les débuts de la carrière de super héros de Miles Morales, épaulé par Peter Parker dans cette aventure qui sera un standalone. L’apprenti héros disposera de pouvoirs uniques et pourra se balader à travers la ville de New-York durant la période des fêtes de fin d’année.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sera disponible sur PS5 dès le 19 novembre sur PS4 et PS5.