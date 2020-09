Spider-Man : Miles Morales révèle le poids de son Ultimate Edition

Avec un disque dur de 825 Go, la PS5 inquiète déjà les joueurs qui souhaitent se tourner vers le dématérialisé, notamment via la PS5 Digital Edition. Le poids des jeux augmentant au fil des années, beaucoup de personnes se demandent combien de titre pourra acceuillir la console avant d’être remplie. Après avoir découvert le poids du remake de Demon’s Souls, on connaît désormais le poids de l’Ultimate Edition de Spider-Man Miles Morales.

Le disque dur va vite se remplir

Il est important de noter que ce nombre concerne seulement l’Ultimate Edition, et pas la version normale du jeu. Ce qui veut dire que ce poids prend en compte le standalone, ainsi qu’une version remasterisée du Marvel’s Spider-Man de 2018 et tous ses DLC, soit deux jeux. Comptez donc 105 Go pour installer le tout sur votre machine, comme l’indique le site officiel PlayStation. Un nombre important, qu’il faut donc relativiser.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sera disponible dès le 19 novembre sur PS4 et PS5. Pour tout savoir sur l’actualité de la PS5, n’hésitez pas à consulter notre guide complet, mais aussi la liste de tous les jeux qui seront disponibles sur la console. Les précommandes de la consoles sont ouvertes malgré des stocks qui partent vite, et Spider-Man : Miles Morales est lui aussi disponible en précommande.