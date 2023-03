Speedons : La troisième édition se lance aujourd’hui !

Après deux éditions réussies, l’évènement caritatif imaginé par MisterMV à direction de Médecins du monde revient à partir d’aujourd’hui pour une durée de 4 jours. Speedons est de retour pour une seconde édition consécutive au Palais des Congrès de Paris. Pour rappel, le principe de l’événement est de proposer un marathon caritatif de speedrun à la fois visible sur place (au Palais des Congrès donc) mais bien entendu également en ligne sur Twitch.

Le planning des 4 journées de live

Cette année, l’équipe a décidé de passer un nouveau cap en proposant une journée supplémentaire de speedrun. C’est donc ce jeudi 9 mars à partir de 17h30 que commencera l’évènement. Avec 75h de live, ce sont de nombreux jeux tel que Tunic, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Into The Breach ou encore Tinykin pour ne parler qu’eux qui seront présentés dans des runs aussi impressionnantes qu’originales.

Tout comme l’an dernier, nous retiendrons principalement le rush final du dimanche, où s’enchainent à partir de 13h52 The Binding of Isaac : Repentance, TrackMania, Super Mario Bros : The Lost Levels, Sonic Mania, The Legend of Zelda : A Link to The Past, Hades et Elden Ring.

Cette édition aura une nouvelle fois pour but de recueillir des dons pour Médecins du Monde, qui soigne les populations vulnérables en donnant un accès au soin à celles et ceux qui sont le plus dans le besoin. L’année dernière, Speedons avait permis de recueillir la somme de 802 166 € pour l’association, et on espère que cette édition 2023 permettra dépasser une nouvelle fois le record.

Des nouveautés pour le public au Palais des Congrès

Cette année marque également l’arrivée de quelques nouveautés pour l’évènement sur place. En plus de cette journée supplémentaire, un véritable espace restauration sera proposé (géré par Chef Poca), et une douzaine de postes de retrogaming signé MO5 seront en libre service.

Et si on retrouvera bien entendu la boutique, avec notamment le fameux t-shirt annuel de l’évènement, des zones de rencontre ont été également ajoutées, vous permettant de discuter avec des personnes de Médecins du Monde, mais aussi les runners.

L’événement sera notamment à suivre sur la chaîne Twitch de MisterMV dès 17h, avec une séquence d’introduction pour présenter cette édition, avant d’attaquer le marathon avec un speedrun sur Crash Bandicoot 4 : It’s About Time.