SpeeDons 2022 : Nouveau record de dons pour l’événement, 802 166 € récoltés pour Médecins du Monde

Ce week-end se tenait le SpeeDons 2022, un marathon caritatif sur Twitch qui mettait en avant la scène du speedrun pour divertir des milliers de spectateurs et spectatrices, tout en appelant aux dons pour soutenir Médecins du monde. L’année dernière, l’événement organisé par Mister MV avait déjà permis de recueillir la très belle somme de 614 255 €, mais un nouveau record est tombé pour cette édition 2022.

Une édition record

802 166 € 🏆 Nouveau record pour ces 55 heures de speedrun au profit de @MdM_France ! 802 166 mercis à tous pour cette édition hors norme de #SpeeDons. Vous êtes aussi fous que généreux. Merci du fond du ❤️❤️❤️ ! A l'année prochaine ! pic.twitter.com/Zl2YADihfp — SpeeDons (@SpeeDonsFR) April 17, 2022

Après plus de 55 heures de live, des speedruns tous plus fous les uns que les autres et des dons en pagaille, le SpeeDons 2022 a brisé le record de l’année précédente. Ce sont donc 802 166 € qui ont été récoltés pour Médecins du Monde au cours de l’événement, ce qui est vraiment remarquable.

On adresse évidemment un grand bravo à toutes les équipes qui ont permis la tenue de l’événement, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont fait preuve de générosité en adressant un don, tout en espérant que la prochaine édition soit tout autant couronnée de succès.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours soutenir Médecins du Monde, à n’importe quel moment, en vous rendant sur le site internet du groupe pour effectuer un don.