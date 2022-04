SpeeDons : L’édition 2022 du marathon de speedrun caritatif démarre aujourd’hui

On note de plus en plus d’événements caritatifs sur Twitch à l’image du Z Event, mais le SpeeDons, organisé par MisterMV, possède une particularité très appréciée des spectateurs et spectatrices. Cet événement permet de réunir de nombreux streamers à l’occasion d’un week-end spécial, consacré à la pratique du speedrun, qui consiste à terminer les jeux le plus vite possible. De quoi offrir un grand spectacle, tout en recueillant des dons pour Médecins du Monde.

Le planning des trois jours de live

L’édition 2022 aura donc lieu à partir d’aujourd’hui, le 15 avril, à 17h30, jusqu’à dimanche 17 avril dans la soirée, et ce en direct du Palais des Congrès de Paris.

Durant ces trois jours de lives, on pourra alors retrouver tout un tas de défis et des speedruns variés sur des dizaines de jeu, à l’image de Super Meat Boy, Deathloop, Metroid Dread, Dark Souls III ou encore Hollow Knight, et bien d’autres, avec bien entendu des commentateurs et commentatrices de qualité pour retranscrire tout cela. Le programme est visible sur l’image ci-dessus, avec plus d’informations à retrouver sur le site officiel de l’événement.

Cette édition aura une nouvelle fois pour but de recueillir des dons pour Médecins du Monde, qui soigne les populations vulnérables en donnant un accès au soin à celles et ceux qui sont le plus dans le besoin. L’année dernière, le Speedons avait permis de recueillir la somme de 614 255 € pour l’association, est on espère que cette édition 2022 permettra de faire tout aussi bien, et surtout mieux.

L’événement sera notamment à suivre sur la chaîne Twitch de MisterMV dès ce soir, avec une séquence d’introduction pour présenter cette édition, avant d’attaquer les choses sérieuses avec un speedrun sur Monster Boy and the Cursed Kingdom.