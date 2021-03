L’événement caritatif Speedons a permis de recueillir 614 255 € pour Médecins du Monde

Durant tout ce week-end, l’événement caritatif SpeeDons organisé par Mister MV a permis de récolter des dons pour Médecins du Monde, tout en divertissant le public avec de nombreux speedruns impressionnants. Après ces nombreuses heures de spectacle au sein de l’AccorHotels Arena de Paris (dans le respect des mesures sanitaires), l’heure est venue de tirer le bilan de cette édition, avec de très nombreux dons qui ont été effectués.

Une somme impressionnante

Après 55 heures de stream façon marathon avec des speedruns de jeux comme Final Fantasy XIII, Hades ou encore Ori and the Will of the Wisps, le SpeeDons aura permis de récolter 614 255 € pour Médecins du Monde, en cumulant les dons des spectateurs et la vente de t-shirts exclusifs pour l’événement.

Une très belle somme avec plus de 10 000 donateurs, et 59 runs achevées pour divertir le public durant ces derniers jours, devant des dizaines de milliers de viewers en moyenne. L’événement nous donne rendez-vous pour l’année prochaine, et on lui souhaite de connaître une croissance aussi importante que celle du Z Event. En attendant, vous pouvez toujours soutenir Médecins du Monde en effectuant un don libre sur leur site officiel.