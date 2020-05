Anno History Collection : Une compilation de quatre jeux sortira le 25 juin sur PC

Alors que Anno 1800 va avoir droit à un nouveau DLC, Le trésor englouti, fin juillet, Ubisoft profite du succès retrouvé de sa licence de stratégie et de gestion pour lancer Anno History Collection. Cette compilation rassemblent les versions optimisées et mises à jour de Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 et Anno 1404 avec toutes leurs extensions et sortira le 25 juin prochain sur PC.

4K et matchmaking dédié au programme

Développée par Ubisoft Mainz, la collection inclut notamment de meilleurs graphismes avec l’ajout de la résolution 4K, des fonctionnalités inédites pour le multijoueur comme le matchmaking dédié, la compatibilité des nouvelles sauvegardes avec celles des titres commercialisés entre 1998 et 2009 et le support des modes plein écran et multi-écrans.

Anno History Collection sera disponible le 25 juin prochain au format dématérialisé sur PC. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant sur le store de l’éditeur français au prix de 39,99€. Notez que les quatre jeux de la compilation seront également vendus séparément à une date ultérieure.