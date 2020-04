La version physique de Little Town Hero repousse (légèrement) sa sortie

Disponible depuis le 16 octobre dernier sur l’eShop, la sortie de Little Town Hero est clairement passée inaperçue en Europe. Malgré Game Freak (les développeurs de Pokémon) aux commandes, le RPG coloré n’a pas fait beaucoup parler de lui, la faute à l’absence de communication dans nos contrées. Pour rattraper le coup, une version PS4 et une édition physique arrivent.

Quelques semaines de décalage

Malheureusement, si vous attendiez son arrivée pour le 5 juin, il faudra patienter un peu plus. NIS America, qui s’occupe de sa localisation, vient d’annoncer que Little Town Hero Big Idea Edition n’arrivera finalement que le 26 juin 2020 sur Nintendo Switch et PlayStation 4. On suppose que la situation actuelle a joué sur le développement du titre.

Pour rappel, Little Town Hero est un RPG au tour par tour qui nous propose de suivre l’aventure d’un garçon qui rêve de découvrir le monde. Assez classique dans son scénario, le soft essaye de se démarquer avec son systèmes « d’Idées » dans son système de combats et sa musique chapeauté par Toby Fox (Undertale).

La version physique, estampillée Big Idea Edition, arrivera le 26 juin sur PlayStation 4 et Switch pour 49.99€ et regroupera le jeu en version boîte, un artbook, un poster, un set de pins, la bande-son sur CD et un emballage collector. Elle est disponible en précommande à cette adresse.