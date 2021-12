Sony souhaite améliorer sa relation avec les développeurs indépendants

La relation entre les indépendant et Sony n’est actuellement pas au beau fixe. Cet été, plusieurs développeurs avaient critiqué ouvertement la gestion des indés par Sony dans le PlayStation Store, avec un système qui était jugé comme n’étant pas du tout équitable et une mise en avant bien trop injuste. Sony n’a pas répondu à ces plaintes à l’époque, mais chercherait aujourd’hui à améliorer ses relations avec les développeurs indépendants.

Une prise de parole qui a eu de l’effet

IGN a pu mettre la main sur un document envoyé aux partenaires de Sony, qu’ils soient éditeurs ou développeurs, suite à un sondage envoyé par le constructeur. Si le document ne fait pas explicitement mention de toute l’affaire survenue cet été, il met en avant une stratégie qui vise à identifier trois objectifs pour améliorer la relation avec les développeurs indépendants.

Parmi les trois objectifs, Sony souhaite tout d’abord « réduire la complexité » à entrer en contact avec les personnes pouvant aider les développeurs indépendants. Le manque de communication et de réponse de Sony était l’un des plus gros points soulevés par les plaintes.

Sony promet ensuite aux développeurs indépendant de donner davantage accès à des périodes promotions et de mise en avant pour les jeux indés. Le constructeur termine par déclarer que tout ce qui concerne la documentation, les outils demandés, le service client et d’autres choses seront améliorés à l’avenir.

IGN affirme alors être entré en contact avec quelques développeurs qui avaient pris la parole cet été, et il s’avère que Sony a déjà pris des mesures, notamment dans la fréquence de communication. Les changements promis sur l’aspect de la mise en avant et les promotion des jeux prennent visiblement plus de temps à être mis en place, espérons donc que cela se fasse dès 2022.