Sony : Plusieurs développeurs indépendants se plaignent de la gestion des indés sur le PS Store

Sony a depuis quelques années effectué un revirement dans sa stratégie pour se concentrer en premier lieu sur les jeux à gros budgets, délaissant ainsi les titres de moindres envergures au sein des PlayStation Studios. Mais cette décision affecte aussi visiblement le milieu du jeu indépendant, et ce malgré des initiatives comme les PlayStation Indies, si l’on en croit le témoignages de plusieurs studios.

OK. I am mad enough to burn some bridges. Because honestly, what's the point of a bridge that I am not allowed to cross.

So here is a thread about Platform X. I will not be defining Platform X but it's the operator of a very successful console and does not have Games Pass! pic.twitter.com/OJ2ZJz9BNy

— Iain Garner (@NeonIain) June 30, 2021