Sony : Le studio de San Diego travaillerait sur des licences déjà existantes

Cela fait quelques années que l’on sait que le studio de San Diego de Sony est à l’œuvre sur un projet, mais on ne sait toujours pas quelle est la nature de ce dernier. Récemment, Michael Mumbauer, anciennement à la tête du studio, a révélé que durant son temps à San Diego, le studio recherchait à développer des remakes et des remasters, mais il ne serait pas impossible que le studio travaille aussi sur de nouveaux épisodes de licences déjà existantes.

Sur quelles licences travaille Sony San Diego ?

C’est ce qu’a remarqué IGN sur la page LinkedIn de Michael Mumbauer, qui mentionne le fait qu’il a contribué à travailler sur « l’extension des licences existantes et sur la réalisation de nouvelles histoires pour la prochaine génération de joueurs » durant son temps à la tête de Sony San Diego.

Bien évidemment, on ne sait pas quelles sont les licences concernées, mais on peut directement penser à Uncharted selon IGN, qui a remarqué que sur la page de Mumbauer, une vidéo concernant un Uncharted 5 était rattachée. Cette vidéo est réalisée par un YouTubeur, RobinGaming, qui ne fait que spéculer sur l’existence du projet, mais il est intéressant de se demander pourquoi elle se retrouve sur la page de Mumbauer.

Après tout, les rumeurs autour d’un nouvel Uncharted ne datent pas d’hier, puisqu’en 2018 déjà, on pouvait repérer des offres d’emplois suspectes concernant « un jeu d’action et d’aventure à la troisième personne » qui serait « le prochain chapitre de la narration cinématographique« . Difficile de ne pas faire de lien avec Uncharted. Rien ne dit que Naughty Dog serait prêt à lâcher son bébé pour autant, même à un autre studio Sony, et encore une fois, tout n’est que spéculation.