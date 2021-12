Sony met la main sur le studio Valkyrie Entertainment

La famille des PlayStation Studios continue de s’agrandir. Cela fait quelques mois que Sony sort le gros chéquier pour acquérir des studios les uns après les autres, à l’image de Firesprite tout récemment. Et c’est désormais au tour de Valkyrie Entertainment de faire partie des heureux élus.

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5

— Hermen Hulst (@hermenhulst) December 10, 2021