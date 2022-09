PS5 : Le nouveau modèle de la console serait moins énergivore

Sony est actuellement en train de chercher des moyens pour lutter contre l’inflation, et en dehors du prix en hausse de la PS5 (qui n’arrange pas les consommateurs), le constructeur a sorti un nouveau modèle de sa PS5. Si celui-ci est a priori tout à fait identique à l’ancien, il permet tout de même à la console d’alléger un peu son poids, en passant sous la barre des 4kg. Un YouTubeur répondant au nom d’Austin Evans a pu mettre la main sur cette nouvelle console afin de la décortiquer, et il y a visiblement quelques surprises.

TL;DW – The PS5 1200 model is over 1 pound lighter than the launch model, pulls 20-30W less and delivers roughly the same noise/heat output.

Sony shrank almost everything including motherboard and the internal packaging to make it lighter and almost certainly cheaper (for them)

— Austin Evans (@austinnotduncan) September 7, 2022