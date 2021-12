Sony dévoile un prototype de casque VR 8K, pas pour tout le monde

Alors que Sony annonçait il y a quelque mois que son PS VR 2 serait capable d’afficher de la 4K, et que sa sortie se profilait pour fin 2022, le constructeur japonais vient de révéler l’existence d’un prototype de casque VR en 8K. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, ce futur accessoire très haut de gamme ne sera probablement pas utilisé pour ravir vos mirettes devant les prochains blockbusters PlayStation, mais plutôt dans d’autres domaines. Et il est intéressant d’avoir un bref aperçu de ce que la réalité virtuelle peut offrir.

Des améliorations en pagaille pour la VR

Ce prototype n’a pas été fabriqué par PlayStation, mais bien par Sony R&D qui a posté cette vidéo de présentation dans le cadre du « Sony Technology Day ». Ce casque utiliserait des micro-écrans OLED pour chaque œil. Ils offrent individuellement des visuels 4K, et de la 8K une fois réunis.

Ces micros-écrans OLED signifient également un casque plus léger et compact. Les ingénieurs parlent également de latence réduite, ce qui induirait des mouvements plus fluides et réalistes.

Pour le moment, ce casque sera exclusivement dédié aux domaines de l’ingénierie, du médical, et du divertissement en direct. Aucune annonce n’a été faite quant à une éventuelle acquisition du produit par les consommateurs en général, auquel l’accessoire ne semble pour l’instant pas être destiné. Une question de temps peut être ? L’avenir nous le dira.