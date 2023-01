Sony dévoile sa manette Project Leonardo pour la PS5, un accessoire pour favoriser l’accessibilité

Le PlayStation VR 2 avait beau être la star de la conférence Sony de cette nuit lors du CES 2023, le constructeur japonais a aussi fait la part belle à une manette d’un autre genre. Jusqu’ici, seul Microsoft s’était lancé sur le marché des manettes adaptatives qui permettent aux personnes en situation de handicap de pouvoir jouer aux titres qu’ils veulent de manière plus confortable. Sony rejoint l’effort avec Project Leonardo, une manette PS5 personnalisable qui aura aussi pour but de rendre l’accès aux jeux PlayStation plus facile.

L’accessibilité avance encore

On l’a vu avec les AAA récents made in PlayStation Studios, l’accessibilité devient un sujet important dans l’industrie et Sony est prêt à s’investir davantage dans ce secteur. Project Leonardo est donc la continuité de cela et se présente comme une manette entièrement personnalisable, avec des boutons que l’on peut affecter à n’importe quel endroit et un joystick plus imposant.

Il est par exemple possible de paramétrer deux touches en une pour éviter les mouvements trop complexes, tout comme il est possible d’utiliser deux manettes de ce genre, ou une seule en compagnie d’une DualSense traditionnelle, qui pourrait par exemple être contrôlée par un ami ou un membre de la famille, selon les besoins. Il faut aussi noter que cette manette n’a pas besoin d’être portée afin qu’elle puisse être simplement posée sur un plateau ou sur un trépied. Quatre ports permettent également d’ajouter des périphériques supplémentaires si cela est nécessaire.

So Morimoto, designer chez Sony Interactive Entertainment, revient sur la conception de la manette via un post du PlayStation Blog :

« Notre équipe a testé plus d’une dizaine de designs en collaboration avec des spécialistes de l’accessibilité pour trouver une approche permettant de contourner les obstacles majeurs à une utilisation optimale de la manette. Nous avons finalement opté pour un design de type “manette scindée” permettant de repositionner les joysticks gauche/droite en toute liberté. Nous voulions que ce design puisse être utilisé sans être pris en main et qu’il soit doté de touches très flexibles, ainsi que de capuchons de joystick interchangeables. Puisque les joueurs peuvent personnaliser Project Leonardo en fonction de leurs besoins, aucun format unique n’est imposé. Nous voulons permettre à chacun de créer ses propres configurations. La manette peut également accepter diverses combinaisons d’accessoires d’accessibilité pour créer un style esthétique unique. Je suis ravi que le design ait pu être mis au point en collaboration avec les joueurs plutôt que de leur proposer un format unique. »

Une belle avancée dans le domaine que l’on espère voir se démocratiser à l’avenir, chez tous les constructeurs. Après Sony et Microsoft, au tour de Nintendo ?